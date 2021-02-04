الرباط 22 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 4 فبراير 2021 م واسسجلت المغرب خلال الساعات الـ24 الماضية 620 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 473667.وأشارت وزارة الصحة المغربية اليوم، إلى أنها سجلت 28 حالة وفاة بالفيروس، ليصل عدد الوفيات إلى 8351، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 452522.وذكرت الوزارة أن عدد المستفيدين من عملية التطعيم ضد الفيروس بلغ 351723 شخصاً.// انتهى //20:36ت م0191