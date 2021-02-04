واشنطن 22 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 4 فبراير 2021 م واسأصدر وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكين ووزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان اليوم، بياناً مشتركاً أكدا فيه دعم بلديهما الكامل للشعب اللبناني.وأشار البيان، الصادر بمناسبة مرور ستة أشهر على حادثة انفجار ميناء بيروت الذي وقع في 4 أغسطس 2020م، إلى أن هذا الحدث المأساوي يؤكد الحاجة الملحة والحيوية لأصحاب المصلحة اللبنانيين للعمل بشكل نهائي على الالتزامات التي تعهدوا بها لتشكيل حكومة ذات مصداقية وفعالة، وتمهيد الطريق لتنفيذ الإصلاحات اللازمة حسب تطلعات اللبنانيين.وأعرب الوزيران عن توقع فرنسا والولايات المتحدة نتائج سريعة في التحقيق في أسباب الانفجار، مؤكدين ضرورة أن يعمل نظام العدالة اللبناني بشفافية بعيداً عن التدخلات السياسية.ولفت البيان الانتباه إلى أن مثل هذه الإجراءات الملموسة بالغة الأهمية لمشاركة فرنسا والولايات المتحدة وشركائهما الإقليميين والدوليين في تقديم دعم هيكلي إضافي طويل الأجل للبنان.وتعهد الوزيران في البيان المشترك، بمواصلة تقديم المساعدة العاجلة للشعب اللبناني في مجالات الصحة والإسكان والدعم الغذائي والتعليم، وغيرها من المجالات الأخرى.// انتهى //20:37ت م0192