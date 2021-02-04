الرياض 22 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 04 فبراير 2021 م واستغلّب فريق أبها على مستضيفه فريق الهلال في المباراة التي جمعت بين الفريقين اليوم، على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ 17 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.سجل لأبها اللاعب "رياض شراحيلي" عند الدقيقة 11، وعند الدقيقة 75 سجل اللاعب "مهدي تهرات" الهدف الثاني، ليضيف اللاعب "سعد بقير" الهدف الثالث عند الدقيقة 97، فيما سجل للهلال "صالح الشهري" و"كاريلو"عند الدقائق 12، 67.// انتهى //20:56ت م0193