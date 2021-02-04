القاهرة 22 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 4 فبراير 2021 م واسقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها اليوم، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسة للبنك المركزي عند مستوى 8.25 في المئة و9.25 في المئة و8.75 في المئة على الترتيب، وكذلك الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 8.75 في المئة.وأشار البنك المركزي في بيان اليوم، إلى أن المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر انخفض إلى 5.4 في المئة في ديسمبر الماضي، مقارنة بـ 5.7 في المئة خلال نوفمبر الذي سبقه.// انتهى //21:20ت م0196