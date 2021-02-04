اقتصادي / البنك المركزي المصري يقرر تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة
الخميس 1442/6/22 هـ الموافق 2021/02/04 م واس
القاهرة 22 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 4 فبراير 2021 م واس
قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها اليوم، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسة للبنك المركزي عند مستوى 8.25 في المئة و9.25 في المئة و8.75 في المئة على الترتيب، وكذلك الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 8.75 في المئة.
وأشار البنك المركزي في بيان اليوم، إلى أن المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر انخفض إلى 5.4 في المئة في ديسمبر الماضي، مقارنة بـ 5.7 في المئة خلال نوفمبر الذي سبقه.
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