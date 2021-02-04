نواكشوط 22 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 4 يناير 2021 م واسبدأت اليوم أعمال الدورة السنوية لأكاديمية شمال أفريقيا لحوكمة "الإنترنت"، بمشاركة ممثلين من دول شمال أفريقيا عن بعد.وتهدف الدورة التي تستمر ثلاثة أيام، إلى تعزيز مهارات وكفاءات الفاعلين في حوكمة "الانترنت"، لتمكينهم من اكتساب المعارف اللازمة لقياس أفضل السبل لمواجهة تحدياتها، والمشاركة بشكل فعال في النقاشات على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية.// انتهى //21:26ت م0198