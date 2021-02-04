جدة 22 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 04 فبراير 2021 م واستصدر اللاعب الإنجليزي ديفيد هورسي منافسات اليوم الأول لبطولة السعودية الدولية للجولف التي يستضيفها ملعب ونادي الجولف رويال غرينز بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية، بمشاركة 139 لاعبًا من نخبة لاعبي الجولف بالإضافة إلى بعض لاعبي فئة الهواة.وجاء تصدر اللاعب الإنجليزي بعد أن حقق 9 ضربات تحت المعدل ليعادل الرقم القياسي المسجل على أرضية ملعب رويال غرينز ومتقدماً على الإسكتلندي ستيفن غالاتشر الذي حلّ ثانياً مسجلاً 8 ضربات تحت المعدل، والنمساوي بيرند فايزبيرغر الذي جاء في المركز الثالث ب6 ضربات تحت المعدل.وحقق المصنف الأول عالمياً وبطل النسخة الأولى من البطولة الأمريكي داستن جونسون نتيجة جيدة إذ سجل 3 ضربات تحت المعدل متساوياً مع اللاعبين الإنجليزيين لي ويستوود بطل بطولة الطريق إلى دبي 2020، وتيريل هاتون بطل بطولة دبي لهذا العام.وشهدت البطولة مشاركة ثلاثة من اللاعبين السعوديين تقدمهم المحترف عثمان الملا ولاعبان من فئة الهواة هما سعود الشريف وفيصل سلهب، حيث قدموا جميعا نتائج إيجابية عكست التطور الملحوظ في أدائهم منذ ختام النسخة الماضية.وأعرب اللاعب الإنجليزي هورسي عن سعادته بتصدر ترتيب اليوم الأول مشيرا إلى أن تسجيل الضربات البعيدة وعدم ضياع الكثير من الضربات أسهم في وصوله إلى مجموع 61 ضربة وهي نتيجة جيدة ستكون حافزا له للاستمرار في تقديم نفس المستوى في الأيام القادمة.من جهته أكد اللاعب السعودي عثمان الملا الذي أنهى اليوم الأول بضربة واحدة فوق المعدل أن مشاركته لثالث عام على التوالي كان لها الأثر في تعلم الكثير هو وزملائه ، لافتا الانتباه إلى أن الهدف من المشاركة في مثل هذه البطولات هو الاحتكاك بنخبة اللاعبين والتعلم منهم والاستفادة من الخبرات التي نجنيها من متابعتهم عن قرب.يشار إلى أن منافسات بطولة السعودية الدولية للجولف ستستمر في ثاني أيامها يوم غد الجمعة ، وتُنقل منافسات البطولة مباشرة حول العالم إضافة إلى القناة الرياضية السعودية التي تتولى البث المباشر داخل المملكة.//انتهى//22:34ت م0218