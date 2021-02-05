ثقافي / أدبي الحدود الشمالية يستقبل طالبات مبادرة جليس
الجمعة 1442/6/23 هـ الموافق 2021/02/05 م واس
عرعر 22 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 04 فبراير 2021 م واس
استقبل النادي الأدبي والثقافي بمنطقة الحدود الشمالية اليوم، مبادرة جليس بالشؤون التعليمية (بنات) بتعليم المنطقة، بهدف التشجيع على القراءة؛ لاكتساب الخبرة الأدبيَّة، واستخلاص المعلومات وتوظيفها.
وتعرفت الحاضرات على أقسام النادي وأركانه، وأهم فعالياته وأنشطته وبرامجه، وما يقدمه من خدمات ثقافية وأدبية وتنموية للمجتمع، وتقديم عدد من الإصدارات والكتب والمجلات الثقافية.
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