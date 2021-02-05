نيويورك 22 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 4 فبراير 2021 م واسسجلت مؤشرات سوق الأسهم الأمريكية ارتفاعاً عند إغلاق جلسات التداول اليوم، مدعومةً ببيانات تشير إلى أن سوق العمل الأمريكي في طريقه إلى الاستقرار.فقد ارتفع داو 332.2 نقطة بما يعادل 1.08 في المئة ليصل إلى 31055.8 نقطة، وصعد ستاندرد آند بورز 41.57 نقطة أو 1.09 في المئة مسجلاً 3871.74 نقطة.وزاد ناسداك 167.20 نقطة أو 1.23 في المئة إلى 13777.74 نقطة.// انتهى //00:49ت م0232