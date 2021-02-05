اقتصادي / الأسهم الأمريكية تغلق على ارتفاع
الجمعة 1442/6/23 هـ الموافق 2021/02/05 م واس
نيويورك 22 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 4 فبراير 2021 م واس
سجلت مؤشرات سوق الأسهم الأمريكية ارتفاعاً عند إغلاق جلسات التداول اليوم، مدعومةً ببيانات تشير إلى أن سوق العمل الأمريكي في طريقه إلى الاستقرار.
فقد ارتفع داو 332.2 نقطة بما يعادل 1.08 في المئة ليصل إلى 31055.8 نقطة، وصعد ستاندرد آند بورز 41.57 نقطة أو 1.09 في المئة مسجلاً 3871.74 نقطة.
وزاد ناسداك 167.20 نقطة أو 1.23 في المئة إلى 13777.74 نقطة.
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