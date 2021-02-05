الرياض 22 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 4 فبراير 2021 م واسالتقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن المشرف على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن محمد بن سعيد آل جابر اليوم بسفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى اليمن كريستوفر هينزل، والقائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة.وجرى خلال اللقاء التأكيد على دعم الجهود الرامية للتوصل إلى حل سياسي شامل في اليمن.// انتهى //00:58ت م0234