عدن 22 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 4 فبراير 2021 م واسأطلع وزير الداخلية اليمني اللواء الركن إبراهيم حيدان خبير لجنة العقوبات التابع لمجلس الأمن الدولي فولف، على نتائج التحقيق في حادثة استهداف مطار عدن، وأعمال اللجان المكلفة بالتحقيق، ونتائج جمع الأدلة الجنائية في واقعة القصف، وإجراءات التحقيق التي أجرتها اللجنة بشأن الحادثة، بحسب ما جاء في وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ).واستعرض وزير الداخلية اليمني في اللقاء الذي جرى اليوم في عدن، الإجراءات اللاحقة لوقوع القصف الإرهابي، ومواقع سقوط الصواريخ ونوعيتها حسب الأدلة والقرائن الواضحة التي استُخلصت، والتي رفعتها اللجنة في تقريرها، وما توصل إليه الخبراء بهذا الشأن.// انتهى //01:02ت م0236