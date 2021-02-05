جيزان 22 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 04 فبراير 2021 م واستشارك الفرق التطوعية بأمانة منطقة جازان بجهود ميدانية في التوعية والتثقيف بالأسواق و"المولات" والمحال التجارية، لتوعية المتسوقين والعاملين وشرائح المجتمع كافة بأهمية الإجراءات الاحترازية وتدابير الوقاية من فيروس كورونا المستجد.وأوضح أمين منطقة جازان نايف بن سعيدان أن المتطوعين والمتطوعات قاموا بتوعية مرتادي الأسواق والمحال والمراكز التجارية باستخدامات تطبيق توكلنا، وإجراءات التباعد الاجتماعي ، وكذلك توزيع الكمامات ، وقياس الحرارة، والتوعية ، إلى جانب توزيع ملصقات إرشادية وتثقيفية حول ضرورة تطبيق الإجراءات الوقائية إلى جانب المشاركة في مبادرات الأمانة المختلفة .// انتهى //02:20ت م0238