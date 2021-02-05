جيزان 22 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 04 فبراير 2021 م واسرأس معالي رئيس جامعة جازان الدكتور مرعي بن حسين القحطاني اليوم بمقر الجامعة، اجتماعا برؤساء اللجان بمجلس منطقة جازان وعدد من المسؤولين بالمنطقة وقيادات الجامعة.وأوضح معالي رئيس الجامعة أن الاجتماع هدف للتخطيط إلى مستقبل جازان بشكل سليم ومتوازن وتنمية مستدامة تسهم في خدمة الإنسان وبناء وتنمية الوطن وفق الآليات والخطط اللازمة بما يضمن مساهمة المنطقة في مستقبل وطننا العزيز خلال المرحلة المقبلة في ظل الجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة الرشيدة - رعاها الله - .// انتهى//02:38ت م0239