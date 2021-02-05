واشنطن 22 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 04 فبراير 2021 م واسسجلت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال ال 24 ساعة الماضية، 121,212 إصابة مؤكدة و 3,756 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.ووفقاً للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، وصل عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة إلى 26,398,337 إصابة حتى تاريخ اليوم، فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفيروس 449,020 حالة وفاة.// انتهى //03:08ت م0243