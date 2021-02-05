كينشاسا 22 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 04 فبراير 2021 م واسانتخب كريستوف مبوسو رئيسا جديدا للجمعية الوطنية (البرلمان) في جمهورية الكونغو الديمقراطية وذلك بعد مرور ثلاثة أسابيع على إقالة رئيسته السابقة جانين مابوندا.وذكرت مصادر إعلامية اليوم أنه تم انتخاب مبوسو رئيسا البرلمان من بين 466 عضوا مرشحا حيث حصل على أغلبية الأصوات بواقع 389 صوتا.وكانت الجمعية الوطنية (البرلمان) في الكونغو الديمقراطية قد صوتت في 11 ديسمبر عام 2020 لصالح عزل رئيسة البرلمان جانين مابوندا حليفة الرئيس السابق جوزيف كابيلا .و يأتي انتخاب مبوسو غداة تقديم رئيس الوزراء سيلفستر إيلونجا استقالته بعد أن وافق البرلمان على مذكرة بحجب الثقة عنه .// انتهى//03:20ت م0244