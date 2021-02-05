نواكشوط 22 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 04 فبراير 2021 م واسأعلنت السلطات الموريتانية اليوم اكتشاف حالات إصابة بأنفلونزا الطيور في إحدى المحميات الطبيعية بالبلاد.ونقلت وكالة الأنباء الموريتانية عن مدير المصالح البيطرية بوزارة التنمية الريفية الموريتانية باب دومبيا أن الفحوص التي أجريت مؤخرا على بعض الطيور المائية النافقة في محمية جاولينغ أعطت نتائج إيجابية.وأشار إلى أن إجراءات استباقية تم اتخاذها فور ظهور الحالات الأولى من نفوق هذه الطيور تمثلت في تجميع الجثث والتخلص منها صحيا وإغلاق المحمية أمام الزوار والصيادين التقليديين، بالإضافة إلى تعبئة مربي الدواجن حول ضرورة حجرها لعدم الاختلاط مع الطيور البرية، ومراقبة الأسواق ومحلات بيع الدواجن خاصة على مستوى المناطق الأكثر عرضة في مقاطعة كيرماسين.// انتهى //03:26ت م0245