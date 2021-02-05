عام / الاتحاد الأوروبي يطلق مشروعا لدعم الصومال في مواجهة كورونا
الجمعة 1442/6/23 هـ الموافق 2021/02/05 م واس
مقديشو 22 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 04 فبراير 2021 م واس
أعلن الاتحاد الأوروبي إطلاق مشروع دعم منظمة الصحة العالمية والصومال بميزانية تبلغ 6 ملايين دولار بهدف مواجهة انتشار الإصابة بفيروس كورونا المستجد وأمراض متفشية أخرى.
ونقلت مصادر إعلامية صومالية اليوم عن سفیر الاتحاد الأوروبي لدى الصومال نیكولاس بیرلانجا مارتینیز أن المشروع الممتد على مدى 3 سنوات سيسعى إلى تعزيز إيصال الخدمات الصحية للمواطنين في الصومال حيث بدأ النظام الصحي في التعافي من آثار كورونا.
من جانبه قال ممثل منظمة الصحة العالمية في الصومال مأمون الرحمن مالك:" إن المنظمة ستضاعف مجهوداتها مع الاتحاد الأوروبي والحكومة الصومالية للتأكد من أن كل شخص في الصومال آمن من الإصابة بفيروس كورونا والأمراض العدوى الخطيرة".
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