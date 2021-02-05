مقديشو 22 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 04 فبراير 2021 م واسأعلن الاتحاد الأوروبي إطلاق مشروع دعم منظمة الصحة العالمية والصومال بميزانية تبلغ 6 ملايين دولار بهدف مواجهة انتشار الإصابة بفيروس كورونا المستجد وأمراض متفشية أخرى.ونقلت مصادر إعلامية صومالية اليوم عن سفیر الاتحاد الأوروبي لدى الصومال نیكولاس بیرلانجا مارتینیز أن المشروع الممتد على مدى 3 سنوات سيسعى إلى تعزيز إيصال الخدمات الصحية للمواطنين في الصومال حيث بدأ النظام الصحي في التعافي من آثار كورونا.من جانبه قال ممثل منظمة الصحة العالمية في الصومال مأمون الرحمن مالك:" إن المنظمة ستضاعف مجهوداتها مع الاتحاد الأوروبي والحكومة الصومالية للتأكد من أن كل شخص في الصومال آمن من الإصابة بفيروس كورونا والأمراض العدوى الخطيرة".// انتهى //03:36ت م0246