مابوتو 22 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 04 فبراير 2021 م واسقال الرئيس الموزمبيقي فيليب نيوسي إنه سيصدر عفوًا عاما عن كل من يسلم نفسه من منتسبي التنظيمات الإرهابية في البلاد للقوات الأمنية.ونقلت وسائل إعلام محلية عن نيوسي إنه سيعفو عن كل شاب يسلم نفسه للقوات الأمنية، ويعلن عدم عودته لممارسة كل ما من شأنه يمس بأمن البلاد، متعهدًا بعدم اعتقال الشباب وضمان ذهابهم لأسرهم على الفور.وشهدت موزمبيق في عام 2017 م تصاعد هجمات مسلحة لأحد التنظيمات المتطرفة وتعود بدايات نشاطه غير المسلح إلى عام 2007 م، وأعلن في عام 2018 م ولائه لتنظيم داعش الإرهابي .// انتهى //03:43ت م0247