الرياض 23 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 05 فبراير 2021 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :المملكة ترحب بالالتزام الأميركي بالتعاون في الدفاع عن سيادتهاأمير القصيم يكرّم المشاركين في مبادرة "عيدنا في بيتنا" ومنتسبي تقنية المعلوماتوفاة الأمير مشهور بن مساعد بن عبدالعزيزوزير الداخلية يدشن عدداً من الخدمات الإلكترونيةخــالـد بــن سـلمـان يستـعرض ووزير الدفاع الياباني القضايا الإقليميةفيصل بن سلمان يفتتح المتحف الدولي للسيرة النبويةارتفاع حالات كورونا الحرجة.. و«توكلنا» يحل مؤقتاً المشكلة التقنيةإثيوبيا تحبط هجومين إرهابيين على سفارتين للإماراترصاص الغدر يردي ناشطاً مناهضاً لحزب اللهعباس: إسرائيل تفرض واقعاً استعمارياً في الأغوار«كورونا» يبث 4000 سلالة متحورة في العالم// يتبع //06:02ت م0003