عام / الصحف السعودية
الجمعة 1442/6/23 هـ الموافق 2021/02/05 م واس
الرياض 23 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 05 فبراير 2021 م واس
أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :
المملكة ترحب بالالتزام الأميركي بالتعاون في الدفاع عن سيادتها
أمير القصيم يكرّم المشاركين في مبادرة "عيدنا في بيتنا" ومنتسبي تقنية المعلومات
وفاة الأمير مشهور بن مساعد بن عبدالعزيز
وزير الداخلية يدشن عدداً من الخدمات الإلكترونية
خــالـد بــن سـلمـان يستـعرض ووزير الدفاع الياباني القضايا الإقليمية
فيصل بن سلمان يفتتح المتحف الدولي للسيرة النبوية
ارتفاع حالات كورونا الحرجة.. و«توكلنا» يحل مؤقتاً المشكلة التقنية
إثيوبيا تحبط هجومين إرهابيين على سفارتين للإمارات
رصاص الغدر يردي ناشطاً مناهضاً لحزب الله
عباس: إسرائيل تفرض واقعاً استعمارياً في الأغوار
«كورونا» يبث 4000 سلالة متحورة في العالم
// يتبع //
06:02ت م
0003