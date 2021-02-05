وقالت صحيفة "اليوم" في افتتاحيتها اليوم التي كانت بعنوان ( موجة كورونا.. واحتياجات المرحلة ) : جدية الموقف، وحساسية المرحلة الراهنة فيما يتعلق بمكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19 )، وبقدر ما هـو شأن يجد أقصى درجات الرعاية والتضحية من حكومة المملكة العربية السعودية محليا وإقليميا وعالميا، فهو كذلك شأن ينعكس على أهمية الأدوار المناطة بكل نفس بشرية تقيم على أرض المملكة من التزام الحيطة والحذر حرصا على سلامة الجميع وإسهاما في بلوغ بر الأمان ومراحل الاطمئنان، وذلـك عن طريق الالـتزام بالإجراءات الاحترازية والـتدابير الـوقائية، وهو دور لا يستثنى منه أي كان ممن حباه الله أن يكون في هذه الأرض المباركة خلال هذه الأوقات العصيبة، فالاستدامة باتباع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية أمر لا يحتمل خيارات أخرى في سبيل تجاوز هذه الجائحة.وتابعت : فحين نستقرئ الحيثيات المرتبطة بما صرح به مصدر مسؤول في وزارة الداخلية بأنه تقرر إيقاف كافة المناسبات والحفلات لمدة 30 يوما قابلة للتمديد، وألا يزيد الحد الأقصى للتجمعات البشرية في المناسبات الاجتماعية على (20 ) شخصا وذلـك لمدة (10 ) أيام قابلة للتمديد، كذلك إيقاف كافة الأنشطة والفعاليات الترفيهية وذلك لمدة 10 ) (أيام قابلة للتمديد، وإغلاق دور السينما والمراكز الترفيهية الداخلية، وأماكن الألعاب الداخلية المستقلة أو الموجودة في المطاعم ومراكز التسوق ونحوها، والصالات والمراكز الرياضية، وذلـك لمدة 10 ) (أيام قابلة للتمديد، إضافة لتعليق تقديم خدمات الـطلـبات الـداخلـية في المطاعم والمقاهي وما في حكمها والاقتصار على تقديم الطلبات الخارجية وذلـك لمدة (10 ) أيام قابلة للتمديد، وتكثيف الجهود الـرقابية في تطبيق الـبروتوكولات والاحترازات من كافة الجهات وخاصة وزارات (الداخلية، والـتجارة، والموارد الـبشرية والـتنمية الاجتماعية، والسياحة، والشؤون البلدية والقروية والإسكان) والهيئة العامة للطيران المدني، والهيئة العامة للترفيه، واتخاذ ما يلزم لضبط المخالفات في الأماكن التي تقع تحت إشرافها وإيقاع العقوبات على المخالفين.// يتبع //06:02ت م0005