وقالت صحيفة "البلاد" في افتتاحيتها اليوم التي كانت بعنوان ( أسباب الوقاية ) : الأرقام المستجدة في البيان اليومي لوزارة الصحة تشير إلى ارتفاع حالات الإصابة ، مما يؤكد أهمية الإجراءات الاحترازية والتنظيمية التي تتخذها الوزارات والجهات المعنية لحماية الأرواح والحفاظ على صحة المواطنين والمقيمين ، وبالتالي استمرار نجاحات جهود المملكة في مواجهة مستجدات الجائحة ، خاصة وأنها حققت الكثير من مراحل المواجهة ونتائج متقدمة في محاصرة فيروس كورونا.وواصلت : إن المسؤولية المجتمعية المباشرة ركيزة أساسية للضمان في الالتزام الجاد بالاجراءات الوقائية وما يصدر من تعليمات لضبط سلوك الأفراد والمجتمع ، في الوقت الذي وفرت فيه وزارة الصحة كافة سبل الرعاية ، وجدّدت التوصية لكل مَنْ لديه أعراض التوجه لعيادات “تطمن” لخدمة مَنْ يشعر بأعراض ، أو مراكز “تأكد” التي خصّصتها الصحة لخدمة من يشكون أعراضًا، أو لديهم أعراض خفيفة، ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب وكذلك الإستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، وجميعها خدمات متقدمة متاحة للجميع.وختمت : لقد سجلت المملكة تقدما وتكاملا في هذه المنظومة التي شهدت لها منظمة الصحة العالمية ، وعلى ضوء ذلك تكثف جهودها مجددا في هذه المرحلة عبر اجراءات احترازية مستهدفة لحماية الجميع ، وبالضرورة مطلوب منهم تعضيد جهود الدولة بمزيد من الالتزام والوعي بخطورة التجمعات ، وهي خطوة مهمة في منظومة الحماية والوقاية.// يتبع //06:02ت م0006