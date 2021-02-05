طوكيو 23 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 05 فبراير2021 م واسصعدت مؤشرات الأسهم اليابانية في جلسة التعاملات الصباحية ببورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الجمعة.وزاد مؤشر نيكي القياسي المؤلف من 225 سهما 02ر389 نقطة أو ما يعادل 37ر1% ليصل إلى 97ر28730 نقطة في الجلسة الصباحية عند الساعة 1130 صباحا بالتوقيت المحلي (0230 بتوقيت جرينتش).كما أضاف مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 69ر21 نقطة، أو16ر1% ، ليصل إلى 81ر1886 نقطة .// انتهى //06:30ت م0008