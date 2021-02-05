اقتصادي / صعود مؤشرات الأسهم اليابانية في جلسة التعاملات الصباحية
الجمعة 1442/6/23 هـ الموافق 2021/02/05 م واس
طوكيو 23 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 05 فبراير2021 م واس
صعدت مؤشرات الأسهم اليابانية في جلسة التعاملات الصباحية ببورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الجمعة.
وزاد مؤشر نيكي القياسي المؤلف من 225 سهما 02ر389 نقطة أو ما يعادل 37ر1% ليصل إلى 97ر28730 نقطة في الجلسة الصباحية عند الساعة 1130 صباحا بالتوقيت المحلي (0230 بتوقيت جرينتش).
كما أضاف مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 69ر21 نقطة، أو16ر1% ، ليصل إلى 81ر1886 نقطة .
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