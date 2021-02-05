بكين 23 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 05 فبراير 2021 م واسأظهرت بيانات رسمية اليوم أن الصين سجلت أقل عدد من الإصابات الجديدة بفيروس كورونا منذ أكثر من شهر، حيث قالت اللجنة الوطنية للصحة في بيان إنه تم تسجيل 20 إصابة جديدة بالفيروس أمس ، وهذا أقل عدد من الإصابات يُسجل في يوم واحد منذ تسجيل 19 إصابة في 31 ديسمبر .ويبلغ حاليا إجمالي الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البر الرئيسي 89669 حالة بينما ما يزال مجمل الوفيات ثابتا عند 4636 وفاة.// انتهى //06:36ت م0009