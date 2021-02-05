عام / خادم الحرمين الشريفين يهنئ الحاكم العام لنيوزيلندا بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلادها
الجمعة 1442/6/23 هـ الموافق 2021/02/05 م واس
الرياض 23 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 05 فبراير 2021 م واس
بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، برقية تهنئة، لفخامة السيدة باتسي ريدي الحاكم العام لنيوزيلندا، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلادها.
وقال الملك المفدى :" يطيب لنا بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلدكم، أن نبعث لفخامتكم أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة، ولحكومة وشعب نيوزيلندا الصديق اطراد التقدم والازدهار".
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