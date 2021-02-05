عام / " الأرصاد " : هطول أمطار رعدية على أجزاء من منطقة مكة المكرمة
الجمعة 1442/6/23 هـ الموافق 2021/02/05 م واس
الطائف 23 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 05 فبراير 2021 م واس
نبه المركز الوطني للأرصاد اليوم من تكون سحب رعدية ممطرة من متوسطة الى غزيرة على منطقة مكة المكرمة تشمل محافظات اضم ، والطائف ، وميسان ، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وانعدام في الرؤية تستمر حتى الساعة الـ 10 مساءً .
بدورها دعت مديرية الدفاع المدني بالمنطقة الجميع إلى أخذ الحيطة والحذر واتباع الإرشادات والتعليمات الخاصة بمثل هذه الحالات من أهمها الابتعاد عن مجاري السيول والأودية.
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