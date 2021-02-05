الطائف 23 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 05 فبراير 2021 م واسنبه المركز الوطني للأرصاد اليوم من تكون سحب رعدية ممطرة من متوسطة الى غزيرة على منطقة مكة المكرمة تشمل محافظات اضم ، والطائف ، وميسان ، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وانعدام في الرؤية تستمر حتى الساعة الـ 10 مساءً .بدورها دعت مديرية الدفاع المدني بالمنطقة الجميع إلى أخذ الحيطة والحذر واتباع الإرشادات والتعليمات الخاصة بمثل هذه الحالات من أهمها الابتعاد عن مجاري السيول والأودية.// انتهى //09:42ت م0016