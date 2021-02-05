ستوكهولم 23 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 05 فبراير 2021 م واسأعلن رئيس الوزراء السويدي ستيفان لوفين تعديلاً وزاريًا لحكومته بعدما طلب وزيران الاستقالة من منصبيهما.وقام لوفين بتعيين بير بولوند وزيراً للبيئة ونائبا لرئيس الوزراء، ليحل محل إزابيلا لوفين التي تركت جميع مناصبها السياسية.وقال لوفين في مؤتمر صحفي اليوم إن أسا ليندهاجن سوف تتولى حقيبة وزارة الأسواق المالية خلفا لبولوند، ضمن تغييرات أخرى.وتجرى الانتخابات المقبلة في سبتمبر 2022 .// انتهى //13:16ت م0035