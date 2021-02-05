القاهرة 23 جمادي الأخرة 1442هـ الموافق 5 فبراير 2021 م واسبلغت المكاسب التي حققتها البورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع الماضي نحو 9ر10 مليار جنيه ليبلغ رأس المال السوقي لأسهم الشركات نحو 3ر706 مليار جنيه.وارتفع أداء مؤشرات السوق الرئيسية والثانوية بشكل جماعي، فزاد مؤشر السوق الرئيسي "إيجي اكس 30" بنسبة 17ر0 % ليسجل مستوى 85ر11598 نقطة، وسجل مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي اكس 70" ارتفاعًا بنحو 13ر2 % ليبلغ مستوى 92ر2414 نقطة، وارتفع مؤشر "إيجي اكس 100" الأوسع نطاقًا بنحو 46ر1 % ليبلغ مستوى 18ر3440 نقطة.وأشار التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية إلى ارتفاع قيم التداول لتبلغ 7ر21 مليار جنيه من خلال تداول 103ر3 مليار ورقة منفذة على 273 ألف عملية.وأوضح أن تعاملات المستثمرين المصريين استحوذت على 7ر81% من إجمالي تعاملات السوق، وأن المستثمرين الأجانب استحوذوا على 6ر9% والعرب على 7ر8% بعد استبعاد الصفقات.ونوه التقرير إلى أن تعاملات المستثمرين الأجانب سجلت صافي شراء بقيمة 5ر178 مليون جنيه، بينما سجل المستثمرون العرب صافي شراء بقيمة 10 ملايين جنيه وذلك بعد استبعاد الصفقات.// انتهى //13:45ت م0040