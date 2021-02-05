أبيدجان 23 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 05 فبراير 2021 م واساستقبل فخامة الرئيس الحسن عبد الرحمن واتارا رئيس جمهورية كوت ديفوار، معالي وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية الأستاذ أحمد بن عبدالعزيز قطان.ونقل معاليه خلال الاستقبال لفخامته، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله -، فيما حمله فخامته تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد، وحكومة وشعب المملكة العربية السعودية.وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين المملكة وكوت ديفوار وسبل تعزيزها في المجالات كافة بما يخدم تطلعات البلدين الصديقين، إضافة إلى بحث مستجدات الأحداث الإقليمية والدولية، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.// انتهى //15:11ت م0048