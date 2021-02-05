إسلام آباد 23 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 05 فبراير 2021 م واسأصيب سبعة أشخاص بجروح متفاوتة اليوم جراء هجوم نفذه مجهولون على مسيرة في إقليم بلوشستان جنوب غرب باكستان .وأوضحت الشرطة الباكستانية في بيان أن مسلحين مجهولين ألقوا قنبلة يدوية على مسيرة قام بها سكان محليون بمناسبة يوم التضامن مع كشمير في مدينة "سِبّي" بإقليم بلوشستان .وأضافت أن قوات الأمن طوقت الموقع لجمع الأدلة، وتم نقل المصابين إلى المستشفى، ولم تعلن أي جهة المسؤولية .// انتهى //16:25ت م0058