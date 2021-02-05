عمّان 23 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 05 فبراير 2021 م واسارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم المدرجة في البورصة الأردنية بنسبة 0.41%، لينهي تداولات الأسبوع عند مستوى 1725.1 نقطة.وبلغ المعدل اليومي لحجم التداول في بورصة عمّان خلال الأسبوع الماضي نحو 6.8 ملايين دينار أردني مقارنة مع 5.9 ملايين دينار أردني الأسبوع السابق، بنسبة ارتفاع بلغت15.1%، فيما بلغ حجم التداول الإجمالي الأسبوعي نحو 33.8 مليون دينار أردني، مقارنة مع 29.4 مليون دينار للأسبوع السابق.أما عدد الأسهم المتداولة التي سجلتها البورصة خلال الأسبوع المنصرم فبلغت 33.5 مليون سهم، نُفذت من خلال 14735 صفقة.// انتهى //17:05ت م0062