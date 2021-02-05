مكة المكرمة 23 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 05 فبراير 2021 م واسكثفت أمانة العاصمة المقدسة جولاتها التفتيشية على الكثير من المنشآت التجارية بالعاصمة المقدسة للتأكد من الالتزام بالإرشادات والتدابير الاحترازية والتقيد بالاشتراطات الصحية والبيئية وتوفير كل سبل السلامة الصحية .وأوضح وكيل الأمين للبلديات المهندس عبد الله بن خميس الزايدي أن الفرق الميدانية نفذت عدة جولات تفتيشية من خلال البلديات الفرعية، مشيرًا إلى أن الأمانة أعدت خططاً لتنفيذ حملات ميدانية مشتركة مع الجهات ذات العلاقة للوقوف على التزام المنشآت، مؤكدا استمرار الجهود الخاصة بالإجراءات الاحترازية في مكافحة فيروس "كورونا" وعدم التهاون مع المخالفين وفق التعليمات الصادرة.// انتهى //17:48ت م0067