الخرطوم 23 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 05 فبراير 2021 م واسوزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 94 طنا و900 كيلوغرام من السلال الغذائية في محليتي نيالا وبليل بولاية جنوب دار فور بجمهورية السودان، استفاد منها 4,200 فرد.وجرى توزيع 400 سلة غذائية في محلية نيالا بولاية جنوب دار فور، استفاد منها 2,400فرد، و300 سلة غذائية بمحلية بليل في ولاية جنوب دار فور، استفاد منها 1,800 فرد.ويأتي ذلك في إطار مشروع المركز لتأمين وتوزيع سلال غذائية في جمهورية السودان.// انتهى//18:02ت م0069