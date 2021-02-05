حضرموت 23 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 05 فبراير 2021 م واسوزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 5,420 حقيبة مدرسية للطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة والفئات الأشد ضعفا في مديريات المكلا والشحر وغيل بن يمين ويبعثو تريم والقطن وحريضة والسوم والعبر بمحافظة حضرموت، استفاد منها 5,420 طالبا وطالبة.ويأتي ذلك في إطار مشروع المركز الذي يهدف إلى توفير الحقيبة المدرسية لأطفال اليمن.//انتهى//18:03ت م0071