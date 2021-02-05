حفر الباطن 23 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 5 فبراير 2021 م واستغلب فريق الفيصلي على مضيفه فريق الباطن في المباراة التي جمعت بين الفريقين اليوم على ملعب نادي الباطن في حفر الباطن بنتيجة 2-0، وذلك ضمن منافسات الجولة 17 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.سجل هدفي الفيصلي لاعبه تفاريس عند الدقيقتين 6، و 23.وبهذه النتيجة رفع الفيصلي نقاطه لـ 20 نقطة محتلًا المركز الحادي عشر، بينما بقي رصيد الباطن عند 17 نقطة في المركز الرابع عشر في سُلّم الترتيب.// انتهى //18:04ت م0072