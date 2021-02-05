الحديدة 23 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 05 فبراير 2021 م واسواصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تنفيذ مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي بمديرية الخوخة في محافظة الحديدة اليمنية، وجرى خلال المدة من 14 حتى 20 يناير 2021م ضخ 175.000 لتر من مياه الاستخدام للخزانات، وضخ 236.000 لتر من المياه الصحية للخزانات، وإجراء 16 نقلة لنقل المخلفات من مخيمات النازحين إلى أماكن التخلص منها، واستفاد من هذه الخدمات 6.530 فردا.//انتهى//18:05ت م0073