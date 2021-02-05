رام الله 23 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 05 فبراير 2021 م واسسجلت فلسطين خلال الـ 24 ساعة الماضية 5 حالات وفاة، و722 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و813 حالة تعاف، في جميع المحافظات الفلسطينية.وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 94.0%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 4.9%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات، لافتة النظر إلى وجود 61 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 17 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.// انتهى //18:05ت م0074