ع عام / الأردن تسجل 1222 إصابة جديدة بفيروس كورونا
الجمعة 1442/6/23 هـ الموافق 2021/02/05 م واس
عمّان 23 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 05 فبراير 2021 م واس
أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم تسجيل 1222 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 332990 إصابة .
وأوضحت الوزارة في بيان صحفي أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 318556 حالة شفاء بعد تسجيل 608 حالات إضافية، كما سجلت 8 حالات وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 4362 حالة .
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