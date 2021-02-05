عمّان 23 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 05 فبراير 2021 م واسأعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم تسجيل 1222 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 332990 إصابة .وأوضحت الوزارة في بيان صحفي أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 318556 حالة شفاء بعد تسجيل 608 حالات إضافية، كما سجلت 8 حالات وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 4362 حالة .// انتهى//18:53ت م0079