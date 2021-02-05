عمّان 23 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 05 فبراير 2021 م واسأحبط الجيش الأردني اليوم محاولتي تسلل لعدد من الأشخاص وتهريب كمية من المخدرات من الأراضي السورية باتجاه الأراضي الأردنية.وقال الجيش في بيان : لقد تم تطبيق قواعد الاشتباك، مما أدى إلى تراجع الأشخاص إلى داخل العمق السوري، موضحا أنه بعد تفتيش المنطقة تم ضبط 1060 كفّا من الحشيش، و214 ألف حبة كبتاجون، وتم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة.// انتهى//19:05ت م0080