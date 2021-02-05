الرياض 23 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 05 فبراير 2021 م واستتواصل غداً السبت منافسات الدوري الممتاز للكرة الطائرة من الجولة الـ 19 بإقامة ثلاث مباريات, حيث يلتقي الهلال المتصدر برصيد 54 نقطة مع الموج على صالة نادي الهلال بالرياض في الـ 4 عصراً، ويقود اللقاء عبدالله الوردي حكم أول وعبدالعزيز الرميحي حكم ثانٍ وعبدالله القحطاني مسجلاً.ويحل السلام ضيفاً على ضمك على صالة نادي ضمك بأبها 4,30 عصراً، ويقود اللقاء سامي أمين حكم أول ورائد مطر حكم ثانٍ وعبدالله آل دكين مسجلاً.ويلعب الترجي مع النصر على صالة النهضة بالدمام في الـ 4.45 عصراً، يقود اللقاء سعد اليحيوي حكم أول وياسر صايغ حكم ثانٍ وأمين الطريفي مسجلاً.وفي الجولة نفسها استطاع الأهلي تحقيق الفوز على الوحدة 3/0 ، فيما تغلب الفيصلي على الاتحاد 3/2 ، وفاز الخليج على الابتسام 3/1 .// انتهى //19:19ت م0082