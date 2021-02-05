بريدة 22 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 04 فبراير 2021 م واسأقام ميدان الملك سعود للفروسية بمنطقة القصيم حفل سباقه السادس عشر لموسم 1442هـ اليوم بحضور نائب المدير العام لميدان الملك سعود العميد محمد العياضي.وتكون الحفل من 9 أشواط جاءت نتائجها على النحو التالي:الشوط الأول مفتوح الدرجات للخيل العربية ( عمر 3 سنوات فأكبر ) على مسافة 1400م حققه الجواد ( فارع الخالدية ) للمالك سلمان الوهيبي.الشوط الثاني إنتاج محلي مفتوح الدرجات ( عمر 3 سنوات ) على مسافة 1400م حققه الجواد ( مرجاح ) للمالك عبدالرحمن السليم.الشوط الثالث المخصص لإنتاج محلي خيل المبتدئة ( عمر 4 سنوات فأكبر ) على مسافة 1400م حققه الجواد ( محتوم ) للمالك أحمد الفهيد.الشوط الرابع إضافي المخصص لإنتاج محلي خيل المبتدئة ( عمر 4 سنوات فأكبر ) على مسافة 1400م حققه الجواد ( سواح ) للمالك ناصر الدرع.الشوط الخامس المخصص لإنتاج محلي مفتوح الدرجات وربحت من ( 1 إلى 3 ) ( عمر 4 سنوات فأكبر ) على مسافة 1400م حققه الجواد ( عناية الرشيد ) للمالك سامي الديحاني.الشوط السادس إضافي المخصص لإنتاج محلي مفتوح الدرجات وربحت من ( 1 إلى 3 ) ( عمر 4 سنوات فأكبر ) للخيالة المتمرنين على مسافة 1400م حققه الجواد ( يرزف ) للمالك ناصر الدرع.الشوط السابع المخصص لإنتاج محلي مفتوح الدرجات ( أفراس ) من ( 0 إلى 1 ) ( عمر 3 سنوات ) على مسافة 1600م حققته الفرس ( لهاميم ) للمالك راشد الفيروز.الشوط الثامن الرئيسي المخصص لإنتاج محلي مفتوح الدرجات وربحت من ( 1 إلى 2 ) ( عمر 4 سنوات ) على مسافة 1600م حققته الفرس ( لهفة غزل ) للمالك حمد القربان.الشوط التاسع المخصص لإنتاج محلي مفتوح الدرجات ( عمر 4 سنوات فأكبر ) على مسافة 1600م حققه الجواد ( متنمر ) للمالك ناصر الدرع.وفي نهاية الحفل سلّم نائب المدير العام للميدان كأس الدعم الخامس عشر لمالك الفرس ( لهفة غزل ) حمد القربان.// انتهى //19:24ت م0083