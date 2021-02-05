بريدة 23 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 05 فبراير 2021 م واسأغلقت أمانة منطقة القصيم أمس (٢٥) منشأة تجارية مخالفة للتدابير الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا ، بعد تنفيذ (١٩٦١) جولة رقابية على المنشآت التجارية على مستوى المنطقة، وذلك ضمن الجهود الرقابية المكثفة التي تطبقها أمانة منطقة القصيم وجميع بلديات المنطقة لتطبيق أعلى مستوى من الإجراءات الاحترازية والوقائية في المطاعم والمجمعات التجارية ومحال الحلاقة والمراكز الرياضية .‬كما تضمنت الجولات الرقابية إصدار (٢٠٩) إشعارات ومخالفات بلدية و(٤٣) مخالفة للتدابير الاحترازية، ومصادرة (٣٢٠) من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي .// انتهى //19:37ت م0085