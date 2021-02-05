عدن 23 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 05 فبراير 2021 م واسرحبت الحكومة اليمنية بما ورد في خطاب الرئيس الأمريكي جوزيف بايدن بالتأكيد على أهمية دعم الجهود الدبلوماسية لحل الأزمة في البلاد.وفي بيان للخارجية اليمنية نقلته وكالة الأنباء اليمنية، رحبت الحكومة بتعيين الرئيس الأمريكي لـ" تيم ليندر كينغ" مبعوثا خاصا لليمن، وعدّت ذلك خطوة أخرى مهمة تتخذها الولايات المتحدة ضمن مساعيها الداعمة والمساندة للحكومة والشعب اليمني لإنهاء الحرب التي أشعلتها ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران.وجددت الحكومة اليمنية التزامها التام بالعمل مع تحالف دعم الشرعية وأعضاء المجتمع الدولي للتوصل إلى حل سياسي يجلب السلام الشامل والمستدام في اليمن يستند على المرجعيات الثلاث: المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وعلى وجه الخصوص القرار 2216.// انتهى //20:04ت م0090