الرياض 23 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 05 فبراير 2021 م واسدعت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد المصلين في عموم مساجد وجوامع المملكة في حال وجود أي ملاحظة حيال التهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية في المساجد، إلى إبلاغ إدارة خدمات المستفيدين على رقم الاتصال الموحد " 1933 " أو عبر رابط الخدمة، مؤكدة أهمية تعاون الجميع تجاه بيوت الله وحماية مرتاديها من خطر فيروس كورونا.وكان مركز خدمة الاتصال الموحد بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، قد استقبل الأسبوع الماضي 220 اتصالاً هاتفياً بخصوص الطلبات والبلاغات للإجراءات الاحترازية لجائحة كورونا، حيث تم فتح 220 تذكرة بلاغ وإحالتها للفروع لمعالجتها واتخاذ كافة الإجراءات النظامية للمخالفين، علماً أن فريق المركز يقوم بمتابعة إنجاز هذه البلاغات الواردة مع الجهات المختصة بالوزارة في إطار اختصاص كل منها.// انتهى //20:16ت م0091