إسلام آباد 23 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 05 فبراير 2021 م واسدعا رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان نظيره الهندي نيرندرا مودي إلى التعاون مع بلاده لإيجاد حل سلمي لقضية كشمير العالقة بين البلدين منذ عقود.وقال إنه يدعو مودي إلى أهمية حل القضية الكشميرية ومنح الشعب الكشميري حقه المشروع في تقرير المصير وفق قرارات مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة، موضحاً أن استخدام القوة العسكرية والحروب ليست حلاً لمثل هذه الخلافات.صرح بذلك في خطاب أمام اجتماع شعبي بمدينة كوتلي في الشطر الباكستاني من إقليم كشمير اليوم بمناسبة يوم التضامن مع الشعب الكشميري الذي تحييه باكستان حكومة وشعباً في الخامس من فبراير كل عام.وجدد عمران خان التزام باكستان بمواصلة الوقوف مع الشعب الكشميري، وتقديم الدعم الدبلوماسي والسياسي والأخلاقي للقضية الكشميرية وإبرازها في المحافل الدولية لتمكين الشعب الكشميري من نيل حقه المشروع في تقرير المصير.// انتهى //20:34ت م0092