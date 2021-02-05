عام / المغرب تسجل 712 إصابة جديدة بفيروس كورونا
الجمعة 1442/6/23 هـ الموافق 2021/02/05 م واس
الرباط 23 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 05 فبراير 2021 م واس
سجلت المغرب خلال الساعات الـ24 الماضية 712 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 474379.
وأشارت وزارة الصحة المغربية اليوم، إلى أنها سجلت 17 حالة وفاة بالفيروس، ليصل عدد الوفيات إلى 8368، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 453302.
وأعلنت الوزارة أن عدد المستفيدين من عملية التطعيم ضد الفيروس، بلغ الى حد اليوم 408235.
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