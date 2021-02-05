الرباط 23 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 05 فبراير 2021 م واسسجلت المغرب خلال الساعات الـ24 الماضية 712 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 474379.وأشارت وزارة الصحة المغربية اليوم، إلى أنها سجلت 17 حالة وفاة بالفيروس، ليصل عدد الوفيات إلى 8368، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 453302.وأعلنت الوزارة أن عدد المستفيدين من عملية التطعيم ضد الفيروس، بلغ الى حد اليوم 408235.// انتهى //20:47ت م0094