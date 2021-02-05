عمّان 23 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 05 فبراير 2021 م واسرحبت الحكومة الأردنية، بتشكيل السلطة التنفيذية الليبية، التي تم اختيار أعضائها من قبل ملتقى الحوار السياسي الليبي الذي عقد اليوم في جنيف برعاية الأمم المتحدة.وأعرب الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية السفير ضيف الله الفايز، عن ترحيب بلاده بهذه الخطوة الإيجابية وتمنياتها للسلطة المؤقتة النجاح في إدارة المرحلة الانتقالية لحين إجراء الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر القادم، وتسليم السلطة إلى الحكومة المُنتخبة.وثمن السفير الفايز جهود الأمم المتحدة وكافة الأطراف الإقليمية والدولية في رعاية العملية السياسية في ليبيا، وجهود الأطراف الليبية في تغليب المصلحة الوطنية لإنهاء الأزمة الليبية، وتحقيق الأمن والاستقرار وتلبية طموحات الشعب الليبي في النمو والازدهار.// انتهى//23:25ت م0118