عرعر 23 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 05 فبراير 2021 م واسنفذت الجهات الحكومية بمنطقة الحدود الشمالية المتمثلة في أمانة المنطقة وفرع التجارة اليوم جولات مشتركة للتأكد من تطبيق الإجراءات والاحترازات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19"، .وتهدف الجولات الرقابية المشتركة لمتابعة مدى تطبيق المتاجر والمنشآت التجارية للاشتراطات الصحية، التي تنص على منع إدخال غير الملتزمين بالكمامة الطبية أو القماشية، والالتزام بمسافات التباعد الاجتماعي، وتأمين المطهرات والمعقمات في الأماكن المخصصة لها، وقياس درجة الحرارة للموظفين والعملاء عند مداخل المولات والمراكز التجارية، وتطهير المرافق والأسطح، وذلك حفاظاً على صحة وسلامة الجميع، وتوفير أقصى درجات الوقاية.// انتهى //23:36ت م0121