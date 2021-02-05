تبوك 22 جمادى الآخرة 1442هـ الموافق 4 فبراير 2021م واسأنهت بلدية محافظة ضباء أعمال فتح الشوارع والطرق و نزح مياه الأمطار ورفع المركبات المتضررة والأنقاض من شوارع المدينة ، نتيجة الأمطار التي هطلت بغزارة على المحافظة .وأكد المتحدث الرسمي لأمانة منطقة تبوك مراد السرحاني أن ما حدث في مدينة ضباء :" عائد إلى ارتفاع نسب وكمية مياه الأمطار في وادي الصفر وعدم استيعاب عبارات التصريف للطريق الدولي ( العائدة لجهة خدمية أخرى ) للسيول المنقولة، وتسجيل المحافظة لأكبر معدل هطول أمطار في المملكة، حيث تجاوزت نسبة الهطولات فيها 77ملم ، مما أدى إلى انحراف المياه عن المجرى الطبيعي واندفاعها أعلى الطريق الدولي، متسببا في حدوث بعض الأضرار .وأشار إلى أن بلدية ضباء عملت بكامل إمكاناتها و كوادرها البشرية وآلياتها لمباشرة فتح الشوارع والطرق، ونزح مياه الأمطار ورفع المركبات المتضررة والأنقاض من الشوارع، مشيراً إلى أن مقدار ما نُزح بلغ أكثر من 1500 متر مكعب من المياه.// انتهى //23:42ت م0122