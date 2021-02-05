جدة 23 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 05 فبراير 2021 م واسأعربت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي عن ترحيبها بنتائج التصويت على تشكيل السلطة التنفيذية الليبية الجديدة، من قبل ملتقى الحوار السياسي.كما عبرت المنظمة عن أملها في أن يؤدي تشكيل السلطة التنفيذية إلى إحلال الأمن والاستقرار والتنمية في ليبيا.وثمنت المنظمة الجهود المبذولة من قبل الأمم المتحدة التي رعت ملتقى الحوار السياسي الليبي في جنيف.// انتهى //23:44ت م0124