الرياض 23 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 05 فبراير 2021 م واسرحب معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، باتفاق الأشقاء في ليبيا باختيار السلطة التنفيذية الجديدة المتمثلة بالمجلس الرئاسي ورئيس الوزراء.وأعرب معالي الأمين العام عن أهمية هذه الخطوة للوصول إلى الحل الدائم والشامل، بما يحقق الأمن والاستقرار والتنمية في ليبيا، ويلبي تطلعات وطموح الشعب الليبي الشقيق.وأشاد الدكتور الحجرف بجهود بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا بهذا الاتفاق، متمنياً أن يعم الأمن والسلام أنحاء ليبيا كافة، ويعزز وحدتها الوطنية.// انتهى //23:47ت م0126