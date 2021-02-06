الرياض 24 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 06 فبراير 2021 م واسعقدت الهيئة الاستشارية للمركز الوطني للعرضة السعودية التابع لدارة الملك عبدالعزيز اجتماعها الرابع، في مقر الدارة بحي المربع بمدينة الرياض، حيث جرى مراجعة أهم ما جاء في جدول أعمال اجتماعها السابق.واستعرض الاجتماع المواصفات الفنية لمشروع تطوير إستراتيجية المركز، والنموذج التشغيلي، وتطوير فرقة الدرعية للعرضة السعودية، وأوصى المشاركون في الاجتماع بالتنسيق الكامل مع هيئة المسرح والفنون الأدائية بوزارة الثقافة لتكامل الاهتمام بفنون العرضة.يذكر أن المركز الوطني للعرضة السعودية ومقره دارة الملك عبدالعزيز، وله استقلاله الفني والإداري، يختص بالعرضة السعودية الرسمية بصفة خاصة، وجميع أنواع العرضة في المملكة بصفةٍ عامة، ويهدف إلى نشر ثقافة العرضة باستخدام جميع الوسائل الحديثة، وإقامة دورات تدريبية في مجال العرضة للمشاركين في تنفيذها من الشباب والكبار، والراغبين من الهواة والعموم، وتحقيق المشاركة الداخلية والخارجية، وتبادل الخبرات والزيارات، وتطوير برامج العرضة وآلياتها وجوانبها المختلفة وأزيائها وعناصرها، وتوثيق الدراسات والأبحاث والصور والأفلام المرئية لفن العرضة، مع إقامة معارض للعرضة داخل المملكة وخارجها، وكذلك دعم المشاركين في مجالات العرضة، وتنظيم فرق العرضة في أنحاء المملكة العربية السعودية، وأخيرًا حفظ عناصر العرضة من الأهازيج، والشِّعر والملابس، والأدوات وفنون الأداء وتطويرها.// انتهى //00:20ت م0131